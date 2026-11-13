Jawab Penantian Warga, DPRD DKI Komitmen Benahi Tata Kelola Rusun Lewat Ranperda

jpnn.com, JAKARTA - Pembentukan regulasi baru tentang rumah susun (rusun) yang dinantikan masyarakat selama kurang lebih 12 tahun terus dimatangkan DPRD DKI Jakarta.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) hingga kini terus berupaya membenahi berbagai persoalan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah susun sekaligus menghadirkan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rumah Susun dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi pemilik dan penghuni rusun, pengembang, hingga kementerian terkait.

Hal tersebut dilakukan agar regulasi yang disusun tidak hanya mengatur aspek pembangunan, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan selama 12 tahun yang dihadapi penghuni, pemilik, pengembang, dan pengelola rumah susun.

“Perda ini sudah ditunggu oleh masyarakat, kami berusaha menyelesaikannya dengan baik, dan kami berharap nanti dengan Perda ini bisa menjadi pegangan untuk kepastian hukum, baik bagi pemilik maupun pengembang dan juga pengelola rumah susun nantinya,” kata Abdul Aziz, Jumat (13/11).

Menurut Abdul Aziz, pelibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi penting untuk memastikan setiap ketentuan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan para pihak serta meminimalkan potensi persoalan dalam pengelolaan rumah susun.

Salah satu substansi yang turut menjadi perhatian Bapemperda adalah pengaturan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), khususnya terkait penentuan kelompok masyarakat penerima manfaat.

Untuk itu, DPRD DKI akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial mengenai penggunaan data desil sebagai salah satu pertimbangan dalam pengelompokan calon penghuni.