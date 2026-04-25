Jawab Tantangan Akses Kesehatan, Kavacare Gelar MCU Gratis untuk Lansia

jpnn.com, JAKARTA - Kavacare menggelar Mini Medical Check Up (MCU) gratis untuk kelompok lanjut usia (lansia) di Aula Wisma St.Bonaventura, Pulo Mas, Jakarta Timur, pada Sabtu (25/4).

Mengusung tema Hidup Nyaman di Usia Emas, agenda ini diinisiasi oleh kelompok Lansia Bonaventura (Labona) untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses komunitas lansia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi lansia di Indonesia telah mencapai 29 juta jiwa pada 2023.

Angka ini diproyeksikan terus meningkat, sementara generasi produktif yang merawat mereka semakin sibuk.

CEO sekaligus Co-Founder Kavacare, Aprilianto Eddy Wiria mengungkapkan peningkatan populasi lansia turut menghadirkan tantangan, terutama dalam hal akses ke fasilitas kesehatan.

Keterbatasan mobilitas, kondisi fisik, dan faktor lingkungan kerap menjadi hambatan bagi lansia untuk mendapatkan pemeriksaan rutin.

Baca Juga: Scarlett Johansson Tegaskan Black Widow Tak Akan Kembali di MCU

Oleh karena itu, layanan kesehatan yang proaktif mendekati pasien, seperti homecare dan kegiatan pemeriksaan langsung di komunitas, dinilai menjadi solusi yang semakin relevan untuk menjawab tantangan tersebut.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para Oma dan Opa dapat lebih memahami kondisi kesehatannya dan tetap menjaga kualitas hidup. Semoga dengan kontribusi