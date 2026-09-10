Jawab Tantangan Industri, IEE Series 2026 Soroti Kunci Kolaborasi & Efisiensi Teknologi
jpnn.com, JAKARTA - Pekan kedua Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 menghadirkan delapan sektor industri yang saling terhubung, mulai dari sumber daya hingga manajemen risiko.
Sektor pertambangan dan energi diwakili oleh Mining Indonesia serta Oil & Gas Indonesia.
Pengolahan logam dan manufaktur didukung oleh Gifa Indonesia dan Metec Indonesia.
Sementara itu sektor pembangunan diperkuat oleh Construction Indonesia dan Concrete Show South-east Asia–Indonesia.
Pengelolaan air dihadirkan melalui Water Indonesia, sedangkan Adexco berfokus pada manajemen bencana dan keselamatan sipil.
Integrasi delapan sektor ini menggambarkan pentingnya keterkaitan ketersediaan sumber daya dengan kesiapsiagaan industri.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan pentingnya kolaborasi antarsektor untuk membangun ekosistem lebih baik.
Dia menilai tantangan utama saat ini ialah menyatukan seluruh elemen dan kebijakan yang sudah ada agar bekerja sama.
Menjawab tantangan industri, IEE Series 2026 menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan efisiensi teknologi.
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