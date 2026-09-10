Jawab Tantangan Industri, IEE Series 2026 Soroti Kunci Kolaborasi & Efisiensi Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - Pekan kedua Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 menghadirkan delapan sektor industri yang saling terhubung, mulai dari sumber daya hingga manajemen risiko.

Sektor pertambangan dan energi diwakili oleh Mining Indonesia serta Oil & Gas Indonesia.

Pengolahan logam dan manufaktur didukung oleh Gifa Indonesia dan Metec Indonesia.

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Sementara itu sektor pembangunan diperkuat oleh Construction Indonesia dan Concrete Show South-east Asia–Indonesia.

Pengelolaan air dihadirkan melalui Water Indonesia, sedangkan Adexco berfokus pada manajemen bencana dan keselamatan sipil.

Integrasi delapan sektor ini menggambarkan pentingnya keterkaitan ketersediaan sumber daya dengan kesiapsiagaan industri.

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Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan pentingnya kolaborasi antarsektor untuk membangun ekosistem lebih baik.

Dia menilai tantangan utama saat ini ialah menyatukan seluruh elemen dan kebijakan yang sudah ada agar bekerja sama.