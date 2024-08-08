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Jawaban Andre Taulany Soal Kabar Segera Nikah dengan Amanda Rigby

Jawaban Andre Taulany Soal Kabar Segera Nikah dengan Amanda Rigby
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Andre Taulany. Foto: Instagram/andreastaulany

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany akhirnya menjawab kabar soal rencana pernikahan dengan Amanda Rigby.

Dengan nada berguyon, dia mengisyaratkan bahwa kabar yang beredar di media sosial itu benar.

"Apaan tuh? Apaan sih? Apa coba? Coba apaan, apaan? Ya, alhamdulillah dong berarti, kan? Alhamdulillah, ya kan," kata Andre Taulany di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (15/9).

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Mantan vokalis Stinky itu enggan menjawab secara gamblang perihal rencana menikah dengan Amanda Rigby.

Andre Taulany hanya mengucapkan syukur lantaran didoakan oleh banyak orang..

"Ya, kalau memang benar, alhamdulillah, ya kan. Iya. Super happy, didoakan banyak orang, ya kan. Ya alhamdulillah," tutur ketua The Prediksi itu.

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Dalam kesempatan tersebut, Andre Taulany juga membahas respons anak-anaknya soal kabar yang beredar.

Mantan suami Erin Taulany itu menyebut anak-anaknya juga akan merasa senang apabila dirinya bahagia.

Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany akhirnya menjawab kabar soal rencana pernikahan dengan Amanda Rigby.

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