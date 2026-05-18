Jawaban Ayu Ting Ting Soal Kabar Kedekatan dengan Kevin Gusnadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting memberi tanggapan setelah dirinya digosipkan tengah dekat dengan Kevin Gusnadi.

Gosip tersebut beredar setelah foto keduanya saat bergandengan tersebar di media sosial.

Momen itu membuat Ayu Ting Ting dikabarkan sedang menjalin hubungan asmara dengan Kevin Gusnadi.

Terkait kabar yang ramai diperbincangkan netizen, perempuan berusia 33 tahun itu mengaku heran.

Dia bingung karena kehidupan pribadinya selalu menjadi sorotan warganet.

"Aduh, bingung saya, jalan sama cowok ramai banget, saya ngapain saja ramai," kata Ayu Ting Ting di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Pelantun Sambalado itu tidak membenarkan maupun membantah rumor kedekatan dengan Kevin Gusnadi.

Ayu Ting Ting hanya memohon doa agar dirinya bisa segera menemukan jodoh.