Jawaban Dewi Perssik Setelah Dijodoh-jodohkan dengan Virgoun

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Dewi Perssik memberi tanggapan setelah dijodoh-jodohkan dengan Virgoun oleh Eva Manurung.

Dia mengakui berhubungan baik dan sering berkomunikasi dengan ibunda Virgoun itu.

"Mami Eva bisa menelepon 15 sampai 20 kali," kata Dewi Perssik dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.

Pelantun Mimpi Manis itu kerap dipuji Eva Manurung sebagai sosok perempuan yang layak menjadi ibu dari anak-anak Virgoun.

Akan tetapi, Dewi Perssik merasa bisa menyayangi anak Virgoun tanpa harus ada ikatan di antara keduanya.

“Maaf ya Mami Eva, kan enggak harus jadi istrinya Mas Virgoun. Aku bisa kok jadi mamanya anak-anak karena aku senang sekali sama anak kecil," jelas Depe, sapaannya.

Oleh sebab itu, Dewi Perssik merasa dirinya belum bisa dijodoh-jodohkan dengan Virgoun.

Dia memohon maaf dan memastikan tetap bersedia bersilaturahmi dengan Eva Manurung.