Jawaban Dokter Kamelia Soal Kabar Ammar Zoni Nyaris Lumpuh
jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia memberi tanggapan soal kabar kekasihnya, Ammar Zoni nyaris lumpuh saat menjalani masa penahanan di Nusakambangan.
Dia mengatakan kabar yang beredar di media sosial tersebut tidak benar.
"Kalau untuk berita-berita yang hampir lumpuh, segala macam, enggak sih," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Halo Selebriti di SCTV baru-baru ini.
Beberapa waktu lalu Dokter Kamelia ternyata masih sempat berkomunikasi dengan kuasa hukum Ammar Zoni.
Menurutnya, mantan suami Irish Bella itu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja.
"Sehat-sehat saja," beber perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu.
Dokter Kamelia tidak memungkiri bahwa Ammar Zoni saat ini lebih kurus dari sebelumnya.
Selain tidak banyak makan camilan, Ammar Zoni ternyata belakangan juga rajin puasa.
Dokter Kamelia memberi tanggapan soal kabar kekasihnya, Ammar Zoni nyaris lumpuh saat menjalani masa penahanan di Nusakambangan.
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