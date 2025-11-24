menu
Jawaban Kalina Ocktaranny Soal Kabar Segera Nikah Lagi

Kalina Ocktaranny. Foto: Instagram/ kalinaocktaranny

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Kalina Ocktaranny memberi tanggapan soal kabar dirinya akan segera menikah lagi.

Kabar tersebut awalnya dibocorkan oleh sahabatnya, Melaney Ricardo dalam program FYP di Trans7 baru-baru ini.

"Selamat datang calon pengantin. Kalina mau nikah," kata Melaney Ricardo.

Mendengar ucapan Melaney Ricardo, Kalina Ocktaranny pun terlihat kaget dan malu-malu.

Dia kemudian merespons santai pernyataan dari presenter kondang tersebut.

"Amin," ujar Kalina Ocktaranny.

Akan tetapi, perempuan berusia 44 tahun itu tidak memberi bocoran soal rencana menikah lagi.

Kalina Ocktaranny hanya mengatakan calon pasangannya merupakan orang yang sudah lama dikenalnya.

