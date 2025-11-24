Jawaban Kalina Ocktaranny Soal Kabar Segera Nikah Lagi
Senin, 24 November 2025 – 09:09 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Kalina Ocktaranny memberi tanggapan soal kabar dirinya akan segera menikah lagi.
Kabar tersebut awalnya dibocorkan oleh sahabatnya, Melaney Ricardo dalam program FYP di Trans7 baru-baru ini.
"Selamat datang calon pengantin. Kalina mau nikah," kata Melaney Ricardo.
Mendengar ucapan Melaney Ricardo, Kalina Ocktaranny pun terlihat kaget dan malu-malu.
Dia kemudian merespons santai pernyataan dari presenter kondang tersebut.
"Amin," ujar Kalina Ocktaranny.
Akan tetapi, perempuan berusia 44 tahun itu tidak memberi bocoran soal rencana menikah lagi.
Kalina Ocktaranny hanya mengatakan calon pasangannya merupakan orang yang sudah lama dikenalnya.
Selebritas Kalina Ocktaranny memberi tanggapan soal kabar dirinya akan segera menikah lagi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Melaney Ricardo Sebut Kalina Ocktaranny Segera Nikah Lagi
- Jualan Es Teler, Kalina Ocktaranny: Aku Suka di Dapur
- Kalina Ocktaranny Kini Sibuk Jualan Es Teler, Ini Alasannya
- Kalina Ocktaranny Mengaku Sudah Punya Pacar, Namun...
- Kalina Ocktaranny Ungkap Kenangan dengan Sang Ayah, Ada Hubungannya dengan Talas
- Kalina Ocktaranny Iri Lihat Hubungan Anya Dwinov dengan Sang Kekasih