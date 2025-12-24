Jawaban Kimberly Ryder Soal Kabar Sudah Punya Pacar Baru

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder dikabarkan sudah memiliki pacar atau kekasih baru.

Dia dirumorkan menjalin hubungan asmara dengan seorang pengusaha.

Akan tetapi, saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, dia enggan membeberkan identitas pacarnya.

"No comment," kata Kimberly Ryder, Selasa (23/12).

Mantan istri Edward Akbar itu mengaku tidak mau mempamerkan hubungan asmaranya ke publik.

Salah satu pertimbangan Kimberly Ryder yakni khawatir apabila hubungan tersebut nantinya tidak berujung pernikahan.

"Takut nanti enggak jadi, terus dibilang gonta-ganti pacar lah," beber perempuan berusia 32 tahun itu.

Kimberly Ryder kemudian memberi bocoran soal awal kedekatannya dengan pacarnya kini.