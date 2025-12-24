menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Jawaban Kimberly Ryder Soal Kabar Sudah Punya Pacar Baru

Jawaban Kimberly Ryder Soal Kabar Sudah Punya Pacar Baru

Jawaban Kimberly Ryder Soal Kabar Sudah Punya Pacar Baru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kimberly Ryder. Foto: Instagram/kimberlyryder

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder dikabarkan sudah memiliki pacar atau kekasih baru.

Dia dirumorkan menjalin hubungan asmara dengan seorang pengusaha.

Akan tetapi, saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, dia enggan membeberkan identitas pacarnya.

Baca Juga:

"No comment," kata Kimberly Ryder, Selasa (23/12).

Mantan istri Edward Akbar itu mengaku tidak mau mempamerkan hubungan asmaranya ke publik.

Salah satu pertimbangan Kimberly Ryder yakni khawatir apabila hubungan tersebut nantinya tidak berujung pernikahan.

Baca Juga:

"Takut nanti enggak jadi, terus dibilang gonta-ganti pacar lah," beber perempuan berusia 32 tahun itu.

Kimberly Ryder kemudian memberi bocoran soal awal kedekatannya dengan pacarnya kini.

Aktris Kimberly Ryder dikabarkan sudah memiliki pacar atau kekasih baru. Dia dirumorkan menjalin hubungan asmara dengan seorang pengusaha.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI