menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Jawaban Masayu Anastasia Soal Kabar Hubungan dengan Baim Wong

Jawaban Masayu Anastasia Soal Kabar Hubungan dengan Baim Wong

Jawaban Masayu Anastasia Soal Kabar Hubungan dengan Baim Wong
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Masayu Anastasia. Foto: Instagram/masayuanastasia

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Masayu Anastasia akhirnya memberi jawaban soal kabar kedekatan dirinya dengan Baim Wong.

Dia mengaku sudah sejak lama berteman dengan aktor sekaligus YouTuber itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Masayu Anastasia saat berbincang dengan Melaney Ricardo dalam tayangan Update Kehidupan di Trans7 baru-baru ini.

Baca Juga:

"Gue sama Baim Wong kan teman lama," kata Masayu Anastasia.

Mantan istri Lembu Wiworo Jati itu mengatakan dirinya juga sempat lama tidak bertemu dengan Baim Wong.

Oleh sebab itu, Masayu Anastasia memastikan tidak ada hubungan spesial di antaranya dirinya dengan mantan suami Paula Verhoeven tersebut.

Baca Juga:

"Dari dahulu, ya begitu-begitu saja (teman)," jelas pemain sinetron ABG itu.

Masayu Anastasia lantas menjawab pertanyaan Melaney Ricardo mengenai apakah Baim Wong masuk kriteria pria idamannya.

Aktris Masayu Anastasia akhirnya buka suara soal kabar kedekatan dirinya dengan Baim Wong.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI