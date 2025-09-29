Jawaban Masayu Anastasia Soal Kabar Hubungan dengan Baim Wong

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Masayu Anastasia akhirnya memberi jawaban soal kabar kedekatan dirinya dengan Baim Wong.

Dia mengaku sudah sejak lama berteman dengan aktor sekaligus YouTuber itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Masayu Anastasia saat berbincang dengan Melaney Ricardo dalam tayangan Update Kehidupan di Trans7 baru-baru ini.

"Gue sama Baim Wong kan teman lama," kata Masayu Anastasia.

Mantan istri Lembu Wiworo Jati itu mengatakan dirinya juga sempat lama tidak bertemu dengan Baim Wong.

Oleh sebab itu, Masayu Anastasia memastikan tidak ada hubungan spesial di antaranya dirinya dengan mantan suami Paula Verhoeven tersebut.

"Dari dahulu, ya begitu-begitu saja (teman)," jelas pemain sinetron ABG itu.

Masayu Anastasia lantas menjawab pertanyaan Melaney Ricardo mengenai apakah Baim Wong masuk kriteria pria idamannya.