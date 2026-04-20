Jawaban Pinkan Mambo Setelah Diprotes Anak karena Berguling-guling di Jalanan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo mengungkap kondisi terkini hubungan dirinya dengan anaknya, Michelle Ashley.

Dia mengaku diprotes Michelle Ashley gara-gara kegiatannya mengamen di jalanan sambil live streaming di media sosial.

"Anakku malu mamanya guling-guling (di jalan)," kata Pinkan Mambo dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Meski diprotes anak, mantan personel Ratu itu merasa berhak mencari uang dan pemasukan sesuai pilihannya.

Pinkan Mambo sempat membeberkan jumlah penghasilan yang didapat dari mengamen di jalanan sambil live streaming di media sosial.

Tidak tanggung-tanggung, dia mengaku bisa meraih ratusan juta rupiah dari hadiah atau saweran penonton.

"Bisa, Rp 100 juta sehari juga bisa," ucapnya.

Pinkan Mambo menjelaskan bahwa jumlah penghasilan bisa didapatkan tergantung dengan keuletan.