Jawaban Reza Aditya Setelah Dilaporkan ke Polisi oleh Ratu Sofya
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Ratu Sofya melaporkan produser film Dosa: Penebusan atau Pengampunan, Reza Aditya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.
Menanggapi mengenai laporan tersebut, Reza Aditya mengaku belum mengetahuinya.
"Saya enggak tahu kalau saya dilaporika, benaran," kata Reza Aditya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/6).
Pria berusia 40 tahun itu mengatakan belakangan ini dirinya memang sedang disibukkan dengan proyek film terbarunya yang bakal segera tayang.
Oleh karena itu, Reza Aditya baru mengetahui soal informasi dirinya dilaporkan oleh Ratu Sofya ke Polda Metro Jaya.
"Belum tagu, lagi fokus ke film saja ini promo dua hari. Beneran saya enggak tahu kalau saya dilaporin. Ini baru tahu lho," tuturnya.
Walau demikian, sebagai warga negara yang baik, Reza Aditya memastikan bakal menghadiri pemeriksaan apabila pihak kepolisian melayangkan pemanggilan.
Sejauh ini, dia masih belum menerima panggilan dari Polda Metro Jaya.
Reza Aditya mengaku tak mengetahuinya soal dirinya dilaporkan oleh Ratu Sofya atas dugaan pencemaran nama baik.
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