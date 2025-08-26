Jawaban Shin Tae-yong Soal Jadwal Kedatangan ke Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Shin Tae-yong akan menjabat sebagai manajer Timnas Korea Selatan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Pelatih asal Korea Selatan itu juga sudah memastikan bakal datang ke Indonesia.

Kepastian tersebut diungkapkan eks Pelatih Kepala Timnas Indonesia itu saat berbincang dalam tayangan JekPot di YouTube.

Pelatih yang karib disapa STY kemungkinan akan tiba di Indonesia pada akhir Agustus 2025.

"Belum ada tanggal pasti untuk Indonesia, tetapi mungkin sekitar 27 atau 28 Agustus 2025, Karena dari 1 September 2025, ada pertandingan Korea Selatan U-23 di Sidoarjo," ungkap Shin Tae-yong.

Tugas baru Shin Tae-yong menjadi manajer itu memang diberikan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA), Chung Mong Gyu.

"Saya mungkin akan pergi ke sana sebagai manajer umum Korea Selatan U-23. Saya diberitahu oleh presiden (KFA) untuk pergi sebagai manajer umum," beber Shin Tae-yong.

Duel di belakang layer antara dua sosok yang pernah bekerja sama di Timnas Indonesia dahulu bakal mewarnai ajang Kualifikasi iala Asia U-23 2026. (dkk/jpnn)