Jawaban Sule Soal Rencana Menikahi Santyka Fauziah
jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule akhirnya bicara soal kemungkinan segera menikah dengan kekasihnya, Santyka Fauziah.
Dia mengatakan dirinya belum punya rencana menikah lagi dalam waktu dekat.
"Kapan nikah, ya nanti lah," kata Sule saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 baru-baru ini.
Dalam kesempatan tersebut, ayah Rizky Febian itu juga mengklarifikasi kabar sempat putus dari Santyka Fauziah.
Sule mengaku masih menjalin hubungan asmara dengan Santyka Fauziah, sehingga kabar yang beredar dipastikan tidak benar.
"Enggak (putus pada 2025),” jelas pelawak berdarah Sunda tersebut.
Menurut Sule, dirinya masih berpacaran dengan Santyka Fauziah sejak 2023 lalu.
Akan tetapi, dia mengakui memang jarang memamerkan momen kebersamaan di media sosial.
"Enggak perlulah apa-apa posting gitu," tambah Sule. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
