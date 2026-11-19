Jawaban Tengku Dewi Soal Kabar Didekati oleh Vicky Prasetyo
jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Tengku Dewi memberi klarifikasi soal kabar dirinya sering didekati oleh Vicky Prasetyo.
Dia tidak memungkiri kerap mendapatkan pesan langsung (DM) dari Vicky Prasetyo di Instagram.
Akan tetapi, Tengku Dewi menegaskan bahwa hubungannya hanya sebatas teman kerja.
"Aku temenan sama dia," kata Tengku Dewi saat jadi bintang tamu No Secret di Trans TV baru-baru ini.
Mantan istri Andrew Andika itu menyebut Vicky Prasetyo beberapa kali mengomentari foto dirinya saat bersama teman-teman.
Menurut Tengku Dewi, hal tersebut merupakan modus Vicky Prasetyo agar diperkenalkan dengan para perempuan.
"Minta kenalan sama teman aku," ujar DJ tersebut.
Tengku Dewi kembali memastikan bahkan dirinya tidak memiliki hubungan khusus dangan Vicky Prasetyo.
Selebritas Tengku Dewi memberi klarifikasi soal kabar dirinya sering didekati oleh Vicky Prasetyo. Dia tidak memungkiri...
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