Jawara WSBK Belum Berdaya di MotoGP 2026, Toprak Razgatlioglu Siapkan Gebrakan 2027

jpnn.com - Perjalanan Toprak Razgatlioglu di MotoGP 2026 belum berjalan sesuai harapan.

Setelah dua musim tampil dominan di World Superbike (WSBK), pembalap Pramac Yamaha tersebut masih kesulitan menemukan performa terbaiknya di MotoGP.

Dari 12 balapan yang telah dijalani, Toprak baru menempati posisi ke-21 klasemen pembalap. Hasil terbaiknya sejauh ini hanya finis di urutan ke-11.

Situasi tersebut menjadi pengalaman berbeda bagi Toprak. Sebelumnya, pembalap asal Turki itu terbiasa bersaing di barisan depan hingga meraih dua musim yang sangat sukses di WSBK dengan menjadi kampiun.

Toprak Jadikan 2026 sebagai Tahun Belajar

Meski hasilnya belum memuaskan, Toprak tidak ingin terlalu larut dengan pencapaiannya pada musim debut. Dia memilih memanfaatkan sisa MotoGP 2026 untuk memahami karakter balap, motor, dan tuntutan kompetisi di kelas utama.

Toprak menyadari dirinya masih membutuhkan banyak pengalaman sebelum benar-benar mampu tampil konsisten di MotoGP.

"Saya masih punya banyak hal yang harus dipelajari. Setiap balapan memberikan pengalaman baru dan saya ingin terus berkembang hingga akhir musim," ucapnya.

Pembalap Pramac Yamaha itu juga memasang target yang lebih realistis untuk sisa musim ini. Menembus posisi 10 besar menjadi salah satu sasaran yang ingin diwujudkannya sebelum kompetisi 2026 berakhir.