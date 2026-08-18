Jay Herdman Gabung Bali United, Putra Pelatih Timnas Indonesia Ramaikan Super League

jpnn.com - Bali United mendapatkan tambahan kekuatan untuk menghadapi kompetisi Indonesia Super League 2026/27 dengan mendatangkan putra pelatih Timnas Indonesia John Herdman, yakni Jay Herdman.

Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu resmi mendatangkan gelandang asal Kanada tersebut dari klub Canadian Premier League (CPL), Cavalry FC.

Kepastian kepindahan pemain kelahiran 19 September 2004 itu diumumkan Cavalry FC melalui laman resmi klub.

"Klub berterima kasih kepada Jay atas seluruh kontribusinya dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya," tulis Cavalry FC.

Herdman sebelumnya bergabung dengan Cavalry FC pada 2024 dengan status pinjaman dari klub Major League Soccer (MLS) Vancouver Whitecaps FC.

Performa apiknya membuat Cavalry FC mempermanenkan status Herdman pada 2025.

Selama memperkuat Cavalry FC, pemain berusia 21 tahun itu tampil dalam 36 pertandingan di seluruh kompetisi.

Herdman juga menjadi bagian dari skuad Cavalry FC saat meraih gelar juara CPL Final 2024.