Jay Herdman Jadi Amunisi Baru Bali United, Ternyata Ini Pertimbangannya
jpnn.com - Jay Herdman resmi menjadi bagian dari Bali United untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27.
Pemain berusia 22 tahun tersebut menjadi rekrutan terakhir Bali United untuk memenuhi kuota pemain asing.
Keputusan mendatangkan Herdman diambil setelah Bali United berdiskusi dengan tim pelatih.
Alasan Bali United Merekrut Jay Herdman
Klub berharap kehadirannya bisa menambah variasi permainan di tengah padatnya agenda musim ini.
"Kami berusaha memaksimalkan kuota pemain asing yang ada musim ini mengingat akan bergulir kompetisi dan turnamen pendamping kompetisi yang dilaksanakan sepanjang 2026 hingga 2027."
"Setelah berdiskusi dengan tim pelatih, Jay Herdman menjadi prioritas untuk menambah kekuatan komposisi pemain asing di musim ini," ucap CEO Bali United FC Yabes Tanuri.
Pengalaman Jay Herdman di Kanada
Herdman sebelumnya memperkuat Cavalry FC di Canadian Premier League. Dia turut menjadi bagian dari skuad yang meraih gelar CPL pada 2024.
Selama membela Cavalry, Herdman mencatatkan 36 penampilan dengan torehan satu gol dan lima asis.
Jay Herdman resmi menjadi bagian dari Bali United untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27.
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