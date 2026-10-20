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Jay Herdman Jarang Dimainkan Bali United, Begini Respons John Herdman

Jay Herdman Jarang Dimainkan Bali United, Begini Respons John Herdman
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Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman buka suara mengenai minimnya kesempatan bermain putra kandungnya, Jay Herdman, bersama Bali United di Super League 2026/2027.

Meski sang anak baru mengumpulkan 72 menit bermain dari lima pertandingan, Herdman tidak menunjukkan kekhawatiran berlebihan.

Dia menilai Jay masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Pemain berusia 22 tahun itu harus menyesuaikan diri dengan gaya permainan, kondisi cuaca, hingga budaya baru bersama Serdadu Tridatu.

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"Dia sedang beradaptasi. Dia harus menyesuaikan diri dengan cara bermain dan budaya yang baru," kata John Herdman.

Jay didatangkan Bali United sebagai pemain asing ke-11 untuk menghadapi Super League 2026/2027. Namun, perjalanannya bersama Serdadu Tridatu sejauh ini belum berjalan mulus.

Dari lima pertandingan yang telah dilakoni Bali United, Jay hanya tampil dalam tiga laga, yakni saat menghadapi Borneo FC, Persijap Jepara, dan Java United.

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Sementara itu, Jay tidak mendapat kesempatan bermain ketika Bali United berhadapan dengan PSS Sleman dan Isenmulang Kalteng FC.

Meski menit bermainnya masih terbatas, Jay sempat menunjukkan kontribusi positif dengan mencatatkan satu asis saat Bali United menghadapi Persijap Jepara.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman buka suara terkait penampilan anaknya yang jarang bermain di Bali United. John menyebut Jay masih adaptasi.

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