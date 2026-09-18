Jay Idzes Absen Bela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com - JAKARTA - Jay Idzes absen membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 karena cedera.

Kapten sekaligus bek tengah Timnas Indonesia itu menyatakan terpukul karena harus absen dalam waktu yang lama.

"Saya terpukul harus absen dalam waktu yang lama karena saya selalu ingin memperkuat timnas. Sulit rasanya tidak dapat berada di tim," ujar Idzes dikutip dari akun resminya di Instagram, @jayidzes, Jumat (18/9).

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Idzes mengaku saat ini fokus ke penanganan cederanya agar dapat tampil lagi di lapangan. "Saya akan melakukan apa pun agar dapat kembali kuat dan siap secepatnya," kata Idzes.

Idzes menderita cedera saat memperkuat klubnya, Sassuolo menghadapi Juventus pada lanjutan Liga Italia 2026/2027, Senin (14/9) dini hari WIB. Pertandingan itu dimenangkan Sassuolo dengan skor 3-2.

Pada laga tersebut, Idzes bermain selama 80 menit sebelum diganti Dujie Calte-Car lantaran cedera paha kiri.

Pemulihan pesepak bola berusia 26 tahun itu diperkirakan enam sampai delapan pekan.

Idzes terakhir kali membela Timnas Indonesia pada akhir Maret 2026.