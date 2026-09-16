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Jay Idzes Cedera, 3 Pemain Timnas Belum Pulih: Erick Thohir Bicara Plan B Herdman

Jay Idzes Cedera, 3 Pemain Timnas Belum Pulih: Erick Thohir Bicara Plan B Herdman
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Skuad Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com,

jpnn.com - Persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup 2026 dibayangi masalah kebugaran pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimistis pelatih John Herdman sudah menyiapkan plan B.

Sejumlah pemain yang masuk radar Skuad Garuda masih menjalani pemulihan cedera, yakni Adrian Wibowo, Miliano Jonathans, dan Mees Hilgers. Terbaru, kapten Timnas Indonesia Jay Idzes juga mengalami cedera.

Jay mengalami cedera saat membela Sassuolo menghadapi Juventus. Dia dikabarkan membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk pemulihan.

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Jay sebenarnya tampil sebagai starter dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Mapei, Senin (14/9/2026) dini hari WIB. 

Dia turut membawa Sassuolo meraih kemenangan 3-2 atas Juventus. Namun, Jay tidak mampu menyelesaikan pertandingan. Pemain berdarah Belanda itu harus meninggalkan lapangan pada menit ke-81.

Erick Thohir menyatakan belum mengetahui perkembangan terbaru kondisi Jay.

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"Saya tidak tahu kondisi Jay Idzes sekarang bagaimana," kata Erick.

Sementara itu, PSSI belum dapat memastikan Adrian Wibowo, Miliano Jonathans, dan Mees Hilgers dapat bergabung sesuai rencana.

Timnas Indonesia dihantui persoalan cedera pemain menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Ketum PSSI Erick Thohir yakin pelatih John Herdman sudah memiliki rencana B.

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