Jay Idzes Cedera, Timnas Indonesia Terancam Kehilangan Sang Kapten di FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com - Bek Timnas Indonesia Jay Idzes mengalami cedera saat membela Sassuolo menghadapi Juventus pada lanjutan Serie A, Minggu (13/9/2026).

Cedera tersebut menjadi perhatian karena I diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 30–35 hari untuk menjalani pemulihan.

Kapten Timnas Indonesia itu terpaksa meninggalkan pertandingan lebih awal setelah merasakan masalah pada bagian paha kirinya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Idzes mengalami cedera tingkat sedang pada otot quadriceps kaki kiri.

"Jay Idzes telah menjalani pemeriksaan medis. Dia diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 35 hari untuk bisa kembali bermain," tulis Sassuolo dalam keterangan klub yang dikutip Gianluca Di Marzio.

Terancam Absen di FIFA ASEAN Cup

Dengan estimasi pemulihan lebih dari satu bulan, peluang Jay untuk tampil pada FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi tanda tanya.

Turnamen tersebut dijadwalkan dimulai pada 25 September. Jika proses pemulihan berjalan sesuai perkiraan, Jay Idzes berpotensi belum siap ketika Timnas Indonesia memulai perjuangannya.

Absennya Idzes tentu menjadi kerugian bagi Skuad Garuda. Pemain kelahiran Belanda itu merupakan salah satu pilar utama di lini belakang sekaligus dipercaya sebagai kapten.