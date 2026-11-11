Jay Idzes hingga Ole Romeny Absen, John Herdman Tetap Gaspol Siapkan Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih John Herdman tidak ingin absennya sejumlah pemain andalan mengganggu persiapan Timnas Indonesia.

Meski tidak diperkuat Jay Idzes, Ole Romeny hingga beberapa pemain langganan skuad Garuda, pelatih asal Inggris itu tetap bertekad memaksimalkan pemusatan latihan (TC) di Bali.

Sebanyak 22 pemain telah dikumpulkan untuk menjalani program latihan pada 9-17 November 2026.

Herdman ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun kekompakan dan meningkatkan kesiapan pemain yang tersedia.

TC kali ini memang berlangsung dengan komposisi berbeda.

Sejumlah pemain yang selama ini menjadi tulang punggung Timnas Indonesia, seperti Jay Idzes, Kevin Diks, Justin Hubner, Elkan Baggott dan Ole Romeny, tidak masuk dalam daftar panggilan.

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Keterbatasan tersebut juga dirasakan Herdman ketika berusaha mengumpulkan pemain yang berkarier di luar negeri.

Dari sejumlah nama yang diharapkan, hanya beberapa pemain yang berhasil bergabung dengan skuad Garuda.