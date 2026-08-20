Jay Idzes Pulih, Sassuolo Siapkan Sesuatu yang Baru di Belakang
jpnn.com - Jay Idzes dikabarkan sudah pulih dari cedera dan siap kembali memperkuat Sassuolo.
Kembalinya bek Timnas Indonesia itu menjadi kabar baik bagi lini pertahanan Neroverdi.
"Kembalinya Jay Idzes tentu menjadi kabar yang menggembirakan setelah dia tidak tersedia pada pertandingan sebelumnya," tulis media Italia Sassuolo News.
Kini, Jay Idzes diprediksi segera menjadi opsi di jantung pertahanan Neroverdi.
Ada Nama Baru dalam Bidikan Sassuolo
Di sisi lain, Sassuolo sedang menata ulang komposisi lini belakang menjelang lanjutan kompetisi bergulir.
Tarik Muharemovic sudah meninggalkan klub, sementara Sebastian Walukiewicz dan Fali Cande masih mengalami cedera.
Kondisi tersebut mendorong manajemen mencari tambahan tenaga. Salah satu nama yang mencuat ialah Fedde Leysen dari Union Saint-Gilloise.
"Kehadiran Leysen akan memberikan tambahan pilihan bagi Sassuolo meskipun kebutuhan tim di sektor pertahanan belum sepenuhnya teratasi," tambah laporan tersebut.
Jay Idzes segera kembali, tetapi Sassuolo punya rencana baru di lini belakang. Sosok ini disebut masuk dalam bidikan Neroverdi.
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