Jay Idzes Tak Bisa Bela Timnas Indonesia, Ada Pesan untuk Skuad Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia harus menjalani FIFA ASEAN Cup 2026 tanpa kehadiran Jay Idzes.

Bek yang memperkuat Sassuolo tersebut belum pulih dari cedera paha yang dialaminya saat menghadapi Juventus.

Kapten Timnas Indonesia itu mengalami masalah fisik ketika Sassuolo meraih kemenangan atas Juventus. Jay kemudian ditarik ke luar pada menit ke-81 sebelum pemeriksaan memastikan adanya cedera paha.

Absennya Jay menjadi pukulan tersendiri. Pasalnya, pemain berdarah Belanda itu merupakan salah satu pemain penting Skuad Garuda.

Jay Idzes Sampaikan Pesan untuk Timnas Indonesia

Jay Idzes menyampaikan rasa kecewa karena tidak bisa mengenakan seragam Timnas Indonesia. Dia juga meminta maaf kepada rekan-rekannya dan para suporter.

"Saya sangat sedih karena harus melewatkan kesempatan membela Indonesia lagi. Namun, saya akan berusaha keras memulihkan kondisi agar bisa kembali dengan kesiapan terbaik," tulis Jay melalui media sosialnya di instagram.

Jay menegaskan bahwa membela Indonesia memiliki arti besar dalam perjalanan kariernya. Meski tidak dapat bergabung secara langsung, pemain berusia 25 tahun itu tetap berkomitmen memberikan dukungan kepada Skuad Garuda.

"Saya mungkin tidak berada di lapangan bersama kalian, tetapi dukungan saya akan selalu menyertai perjuangan tim," tambahnya.