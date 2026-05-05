Jay Idzes Tumbang Lawan AC Milan, Begini Kondisinya

jpnn.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari Jay Idzes yang mengalami cedera saat memperkuat Sassuolo dalam lanjutan Serie A.

Insiden itu terjadi ketika Sassuolo menghadapi AC Milan pada pekan ke-35.

Idzes yang kembali dipercaya sebagai starter di jantung pertahanan tidak mampu bertahan hingga turun minum.

Di tengah jalannya babak pertama, bek Timnas Indonesia itu terlihat mengalami masalah setelah terlibat duel udara.

Alhasil, pemain berusia 25 tahun itu akhirnya harus meninggalkan lapangan lebih cepat pada menit ke-40.

Pelatih Sassuolo Fabio Grosso menjelaskan bahwa cedera tersebut bermula dari momen pendaratan yang tidak sempurna.

Dia menyebut bagian tumit menjadi titik masalah yang dirasakan oleh Jay Idzes.

"Dia tidak mendarat dengan baik setelah melompat. Ada keluhan di area tumit yang membuatnya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Kami berharap ini bukan sesuatu yang serius," ucap Grosso dilansir Sassuolonews.