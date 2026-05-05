Jay Idzes Tumbang Lawan AC Milan, Begini Kondisinya
jpnn.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari Jay Idzes yang mengalami cedera saat memperkuat Sassuolo dalam lanjutan Serie A.
Insiden itu terjadi ketika Sassuolo menghadapi AC Milan pada pekan ke-35.
Idzes yang kembali dipercaya sebagai starter di jantung pertahanan tidak mampu bertahan hingga turun minum.
Di tengah jalannya babak pertama, bek Timnas Indonesia itu terlihat mengalami masalah setelah terlibat duel udara.
Alhasil, pemain berusia 25 tahun itu akhirnya harus meninggalkan lapangan lebih cepat pada menit ke-40.
Pelatih Sassuolo Fabio Grosso menjelaskan bahwa cedera tersebut bermula dari momen pendaratan yang tidak sempurna.
Dia menyebut bagian tumit menjadi titik masalah yang dirasakan oleh Jay Idzes.
"Dia tidak mendarat dengan baik setelah melompat. Ada keluhan di area tumit yang membuatnya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Kami berharap ini bukan sesuatu yang serius," ucap Grosso dilansir Sassuolonews.
Kabar kurang menyenangkan datang dari Jay Idzes yang mengalami cedera saat memperkuat Sassuolo dalam lanjutan Serie A.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Isu Indonesia Jadi Tuan Rumah, Ini Sejarah di Balik Lahirnya FIFA ASEAN Cup
- Cahya Supriadi Siap Goyang Senior, Bidik Kepercayaan John Herdman di Timnas Indonesia
- Mimpi Indah Cremonese Berubah Jadi Ancaman, Emil Audero cs Terjebak di Zona Merah
- Dewa United Kirim 4 Pemain ke Timnas Indonesia, Riekerink Ingatkan Hal Penting Ini
- Timnas U-19 Tambah Kekuatan, 7 Pemain Diaspora Masuk Radar Piala AFF 2026
- Shayne Pattynama Bahagia Dipanggil Timnas Indonesia, Tapi Tak Bisa Tampil di FIFA Matchday