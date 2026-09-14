Jay Idzes Tumbang Saat Sassuolo Tekuk Juventus, Timnas Indonesia Waspada

jpnn.com - Kondisi Jay Idzes menjadi perhatian setelah Sassuolo mengalahkan Juventus 3-2 pada lanjutan Serie A musim 2026/27, Senin (14/9/2026) dini hari WIB.

Bek Timnas Indonesia itu tampil sebagai starter dan bermain hingga menit ke-80.

Namun, Idzes ditarik ke luar setelah terlihat mengalami masalah pada bagian paha kiri.

Jay Idzes Tinggalkan Lapangan

Mantan pemain Venezia tampak berjalan pelan saat meninggalkan pertandingan. Bagian atas paha kirinya juga terlihat mendapat balutan.

Cedera tersebut menjadi perhatian bagi Timnas Indonesia. Apalagi, Idzes sempat mengalami masalah kebugaran pada penghujung musim lalu yang membuatnya belum selalu menjadi pilihan utama Sassuolo.

Musim ini, pemain 26 tahun itu baru mencatat tiga penampilan dengan dua kali menjadi starter.

Timnas Indonesia Waspada

Situasi Jay Idzes patut dipantau mengingat Timnas Indonesia dijadwalkan tampil di FIFA ASEAN Cup 2026 pada akhir bulan.

Turnamen tersebut masuk kalender resmi FIFA sehingga Indonesia berencana membawa kekuatan terbaik. Kehadiran Idzes tentu dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang Garuda.(del/jpnn)