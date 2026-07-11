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Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 Kian Dilirik Pebulu Tangkis Mancanegara

Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 Kian Dilirik Pebulu Tangkis Mancanegara
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Legenda bulu tangkis Indonesia yang juga Ketua Harian Jaya Raya, Rosiana Tendean saat ditemui di kawasan Bintaro, Jakarta. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 makin semarak dengan keikutsertaan pebulu tangkis muda dari Thailand, Malaysia, dan Hong Kong.

Negara-negara tersebut mengirimkan para pemain yang dibina di pusat pelatihan nasional masing-masing untuk bersaing pada turnamen level international grand prix tersebut.

Ketua Harian Jaya Raya Rosiana Tendean menyambut positif kehadiran para peserta mancanegara yang tampil dengan kekuatan terbaik.

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Menurutnya, persaingan tersebut akan memberikan pengalaman berharga bagi pebulu tangkis muda Indonesia yang turun di kelompok pemula, remaja, maupun taruna.

"Kehadiran pemain-pemain terbaik yang berlatih di pusat pelatihan mereka membuat ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 mulai dilirik karena punya ranking internasional."

“Tentu ini juga bagus untuk pembinaan pemain-pemain muda Indonesia karena bisa dapat pengalaman menghadapi lawan tangguh dari negara luar,” ujar Rosi.

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Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 juga diikuti sejumlah pebulu tangkis Indonesia yang sebelumnya tampil pada Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026.

Maharishiel Timotius Gain dan Fardhan Rainanda Joe yang menjadi salah satu daya tarik bagi penonton.

Ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 mulai dilirik mengingat pebulu tangkis muda terbaik asal Thailand, Malaysia dan Hong Kong turut ikut serta

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