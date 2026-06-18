Jazilul PKB Sarankan PDIP Bersikap, Deddy Sitorus Sewot: Urus Partai Sendiri!
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyarankan Waketum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengurusi sikap internal partai sendiri, ketimbang mencampuri kebijakan pihak lain.
Hal demikian dikatakan Deddy menyikapi pernyataan Gus Jazil yang meminta PDIP menentukan sikap tegas terhadap pemerintahan era Prabowo Subianto.
"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada mengurusi orang lain," kata Deddy melalui layanan pesan, Kamis (18/6).
Dia mengatakan sikap dan posisi PDIP menjadi keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi ketum parpol berkelir merah sebagai pemegang mandat prerogatif.
"Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun," lanjut Deddy.
Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan posisi PDIP sudah tegas terhadap pemerintahan era Prabowo, yakni berada di luar dan menjadi penyeimbang kekuasaan.
"Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yg masuk dalam pemerintahan," ujar Deddy.
Legislator Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) merasa heran ketika Gus Jazil mengaku tak menangkap kesan PDIP sebagai partai di luar pemerintahan Prabowo.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan posisi partainya terhadap pemerintahan era Prabowo, yakni berada di luar kekuasaan.
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