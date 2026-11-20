jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengingatkan negara agar tidak mengalihfungsikan masjid, pesantren, dan fasilitas sosial dalam pelaksanaan UU Perampasan Aset.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyambut positif pengesahan UU Perampasan Aset yang telah dinantikan selama 18 tahun.

Namun, dia meminta implementasi aturan tersebut tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang selama ini memanfaatkan aset terkait.

Jazilul merujuk Pasal 5 ayat (4) yang mengatur aset hasil perampasan yang telah digunakan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, maupun fasilitas umum tidak boleh diubah fungsinya.

"Koruptor boleh dimiskinkan, hartanya boleh dirampas. Namun, masjid, mushala, pesantren, sekolah, dan fasilitas sosial yang sudah dimanfaatkan masyarakat tidak boleh ikut dihancurkan atau dialihfungsikan," kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (20/11).

Menurut dia, negara memang berhak mengambil alih aset hasil kejahatan. Namun, manfaat aset tersebut bagi masyarakat harus tetap dipertahankan.

"Negara merampas harta hasil kejahatan, bukan merampas kemaslahatan umat," ujar dia.

Selain perlindungan fasilitas publik, Jazilul membeberkan sejumlah substansi penting dalam UU Perampasan Aset.