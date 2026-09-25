Jazuli Apresiasi Walk Out Delegasi RI Saat Netanyahu Hendak Berpidato di Sidang Umum PBB
jpnn.com - JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini mengapresiasi sikap delegasi Indonesia dan sejumlah negara lain yang walk out saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak berpidato di Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Kamis (24/9) waktu setempat.
Menurut dia, langkah itu menunjukkan bahwa persoalan Palestina tetap menjadi perhatian penting dalam forum internasional.
Anggota DPR RI itu menambahkan aksi walk out itu mencerminkan sikap protes terhadap kekejaman Israel atas rakyat Palestina dan pengabaian prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional oleh negara Zionis tersebut.
Utusan Tetap Parlemen Dunia (IPU) untuk Urusan Timur Tengah itu menyatakan bahwa sikap delegasi Indonesia dan negara-negara lainnya memiliki alasan yang sangat rasional dan terang benderang.
“Ini bukan sekadar persoalan protokoler atau perbedaan pandangan politik, tetapi bentuk keprihatinan dan penolakan terhadap tindakan yang mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Palestina yang jelas-jelas dilakukan Netanyahu dan Israel," ujar Jazuli, Jumat (25/9).
Menurut dia, terdapat sejumlah alasan mendasar yang menjelaskan mengapa sikap tersebut patut diapresiasi. Jazuli menyoroti pendudukan Israel serta penderitaan rakyat Palestina yang terus berlangsung akibat agresi militer, kekerasan, dan pendudukan Zionis dengan dampak kemanusiaan yang meluas.
Menurut dia, masyarakat internasional tidak boleh mengabaikan hilangnya nyawa warga sipil, kehancuran tempat tinggal, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur penting bagi kehidupan rakyat Palestina.
"Penjajahan dan pembunuhan massal rakyat Palestina hingga detik ini tidak boleh dinormalisasi. Dunia harus berani melihat kenyataan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk hidup, merdeka, dan mendapatkan perlindungan atas martabat kemanusiaannya," kata Jazuli.
Ketum PB Mathaul Anwar Jazuli Juwaini mengapresiasi walk out delegasi Indonesia saat PM Israel Benjamin Netanyahu hendak berpidato di SU PBB.
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