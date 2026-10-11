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Jazuli Juwaini: Baksos Kesehatan PB MA-IDI Banten Hadirkan Generasi Sehat, Kuat & Hebat

Jazuli Juwaini: Baksos Kesehatan PB MA-IDI Banten Hadirkan Generasi Sehat, Kuat & Hebat
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PB Mathlaul Anwar menggelar Bakti Sosial Kesehatan bersama organisasi profesi kesehatan di Perguruan Mathla’ul Anwar Pusat, Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (11/10). Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - PANDEGLANG - Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Mathla’ul Anwar, Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., mengatakan MA terus memperluas khidmatnya kepada umat dan masyarakat.

Hal itu dilakukan tidak hanya melalui pendidikan dan dakwah, tetapi juga pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. 

Menurut dia, upaya tersebut merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan generasi yang sehat, kuat, dan hebat.

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Jazuli menyampaikan itu saat memberikan sambutan dalam kegiatan Bakti Sosial Kesehatan yang digelar bersama organisasi profesi kesehatan di Perguruan Mathla’ul Anwar Pusat, Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (11/10).

Jazuli menyampaikan apresiasi kepada organisasi profesi kesehatan yang telah memilih Perguruan Mathla’ul Anwar Pusat sebagai lokasi kegiatan.

Menurut dia, bakti sosial tersebut merupakan bentuk nyata kolaborasi antara organisasi profesi dan lembaga pendidikan keagamaan dalam memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

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Dia juga mengapresiasi langkah pemindahan fasilitas laboratorium untuk mendukung pemeriksaan kesehatan di lingkungan perguruan. 

Menurut Jazuli, dukungan tersebut menjadi langkah luar biasa dalam memperkuat akses pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan dan deteksi dini penyakit.

Ketum Mathlaul Anwar Jazuli Juwaini mengatakan baksos kesehatan PB MA-IDI Banten menghadirkan generasi sehat, kuat dan hebat.

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