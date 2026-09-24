Jazuli Juwaini Dorong Penguatan Organisasi & Kolaborasi Pendidikan di Jabar demi Mathlaul Anwar Naik Level

jpnn.com - BANDUNG - Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Mathla’ul Anwar, Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., mendorong jajaran Pengurus Wilayah (PW) MA Anwar Jawa Barat memperkuat konsolidasi organisasi, membangun kolaborasi, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi umat dan bangsa.

Jazuli menyampaikan itu dalam arahannya pada Pelantikan dan Rapat Kerja PW Mathla’ul Anwar Jawa Barat Masa Khidmat 2026–2031.

Kegiatan itu dirangkaikan dengan pelantikan PW Muslimat Mathla’ul Anwar (MUSMA) Jawa Barat, seminar, dan rapat kerja, di Grand Sunshine, Kabupaten Bandung, Jabar, Rabu (23/9/2026).

Jazuli menilai perpaduan generasi muda dan senior dalam kepengurusan PW Mathla’ul Anwar Jawa Barat Masa Khidmat 2026–2031, menjadi modal penting menggerakkan organisasi agar makin maju, aktif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

“Kepengurusan yang menggabungkan generasi muda dan generasi senior merupakan kekuatan. Di Jawa Barat, kombinasi ini menjadi modal penting untuk membawa organisasi bergerak lebih maju,” ujar Kiai Jazuli.

Menurut dia, perpaduan lintas generasi dalam kepengurusan perlu dioptimalkan melalui pembagian peran, kolaborasi, dan penguatan program organisasi.

Jazuli mengingatkan sejarah bahwa Rasulullah SAW memberikan pelajaran penting tentang kepercayaan terhadap generasi muda dalam menjalankan tugas-tugas strategis, salah satunya melalui pengutusan Mush’ab bin Umair ke Yatsrib.

“Rasulullah SAW memberikan kepercayaan kepada generasi muda untuk menjalankan tugas-tugas penting. Ini menjadi pelajaran bahwa generasi muda harus diberikan ruang untuk berkontribusi dan mengembangkan potensi,” jelasnya.