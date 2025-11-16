Jazuli Juwaini Gelar Semarak Budaya Pencak Silat se-Banten

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI Dapil II Banten Dr. Jazuli Juwaini, MA, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap pelestarian budaya nusantara, khususnya pencak silat Banten.

Jazuli menggandeng Kementerian Kebudayaan dan Komisi X DPR menggelar Semarak Budaya Pencak Silat bertajuk "Gelar Seni Budaya Pencak Silat Lintas Perguruan Jawara Banten Bersatu".

Acara ini menampilkan pertunjukan seni pencak silat lintas perguruan di Banten untuk sebagai wujud kolaborasi dalam memajukan dan melestarikan warisan budaya leluhur.

Acara yang digelar di Convention Hall Universitas Banten Jaya (Unbaja) ini dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat, antara lain Hasan Basri (Wakil Ketua DPRD Kota Serang), Lukmanul Hakim (Anggota DPRD Kota Serang), Suba’i (Ketua Yayasan Banten Jaya), Dadang Herli Saputra (Rektor UNBAJA), serta tokoh daerah Ihyauddin dan Imam Maulana.

Sementara itu, tokoh nasional selain Jazuli Juwaini hadir secara virtual memberikan sambutan Kurniasih Mufidayati selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Acara berlangsung meriah dengan kehadiran perguruan-perguruan silat yang selama ini menjadi penjaga tradisi pencak silat di Banten, antara lain, Tsufuk Banten, PCBI, TTKKDH, Jalu Wulung, PASTUBA, serta Merpati Putih.

Jazuli mengatakan pencak silat Banten bukan sekadar seni bela diri, tetapi merupakan identitas masyarakat Banten yang dikenal sebagai pribadi kesatria, berani, dan menjunjung tinggi kehormatan.

“Sejak kecil saya dilatih silat. Karena bagi masyarakat Banten, silat bukan hanya keterampilan fisik, tetapi pembentukan karakter, dia menanamkan keberanian, kemandirian, dan kehormatan,” ujar Jazuli dalam sambutannya.