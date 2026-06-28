Jazuli Juwaini: Perguruan MA Harus Menjadi Pusat Kaderisasi SDM Unggul & Berkarakter Islami

jpnn.com - TANGERANG - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini mengatakan bahwa visi PB MA ialah menjadikan perguruan MA sebagai pusat kaderisasi sumber daya manusia yang berkarakter islami, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, serta siap berkompetisi secara nasional maupun global.

“Dengan demikian, lulusan-lulusan Mathla'ul Anwar dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Jazuli dalam keterangannya, Minggu (28/6).

Jazuli menyampaikan itu saat menghadiri kegiatan Khutbatul Wada' dan Pelepasan Siswa Perguruan Mathla'ul Anwar Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Minggu (28/6). Turut hadir, Ketua PW MA Provinsi Banten Taufiq Rohman, Ketua Perguruan MA Jatiuwung Muthori.

Namun demikian, Jazuli mengakui bahwa mewujudkan visi tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Menurut dia, hingga saat ini masih banyak bahkan mayoritas perguruan MA yang menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun kualitas pendidikan.

“Kita masih menghadapi kenyataan bahwa banyak madrasah Mathla'ul Anwar yang kondisi bangunannya rusak, bahkan ada yang ambruk,” ungkapnya pada kesempatan itu. Di sisi lain, dia menambahkan bahwa tantangan peningkatan mutu pendidikan dan kualitas tenaga pendidik juga masih sangat besar. “Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus kita selesaikan secara bertahap," katanya.

Oleh karena itu, Jazuli Jazuli mengajak seluruh keluarga besar MA untuk terus menjaga semangat keikhlasan, kerja keras, dan kebersamaan dalam membangun kualitas pendidikan.

"Dengan keikhlasan, kerja keras, dan kebersamaan seluruh kader Mathla'ul Anwar, insyaallah PB Mathla'ul Anwar bersama seluruh pengurus wilayah dan pengurus daerah akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas perguruan secara bertahap," paparnya.

Lebih lanjut Jazuli mengatakan untuk mempercepat transformasi tersebut, PB MA akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, BUMD, lembaga-lembaga filantropi, sektor swasta, hingga mitra internasional.