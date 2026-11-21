jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini menyatakan pihaknya menolak rencana pemindahan badak jawa (rhinoceros Sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Anggota DPR RI Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa kepentingan investasi dan pembangunan di Banten tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan, khususnya habitat badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.

Legislator dari Daerah Pemilihan II Banten itu mendorong pemerintah mengutamakan perlindungan dan pelestarian habitat asli badak jawa daripada relokasi. "Kami menolak relokasi badak jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon. Jangan sampai atas nama penyelamatan, justru dilakukan kebijakan yang berpotensi mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup satwa langka ini. Yang harus diperkuat adalah perlindungan habitatnya, bukan menjadikan pemindahan sebagai solusi utama," kata Jazuli dalam keterangan persnya, Sabtu (21/11).

Badak jawa merupakan salah satu kekayaan hayati paling langka dan berharga yang dimiliki Indonesia, bahkan menjadi perhatian dunia. Keberadaannya di Ujung Kulon bukan sekadar persoalan konservasi satwa, melainkan menyangkut tanggung jawab negara dalam menjaga warisan ekologis bangsa. Menurut Jazuli, relokasi badak jawa bukan persoalan sederhana. Ada sejumlah risiko serius yang harus dipertimbangkan.

Pertama, relokasi berpotensi mengganggu adaptasi ekologis badak jawa. “Satwa ini telah beradaptasi dengan karakteristik lingkungan Ujung Kulon, mulai dari vegetasi, sumber pakan, sumber air, hingga kondisi ekosistemnya,” katanya. Kedua, proses penangkapan dan pemindahan mengandung risiko terhadap keselamatan satwa. Stres, gangguan kesehatan, perubahan perilaku, hingga kegagalan adaptasi di habitat baru merupakan risiko yang tidak boleh dipandang remeh. “Dalam populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar,” ujarnya.

Ketiga, habitat baru belum tentu memiliki daya dukung ekologis yang setara. Hutan yang terlihat hijau belum tentu cocok menjadi tempat hidup badak jawa. “Ketersediaan pakan, kondisi lingkungan, keamanan, potensi penyakit, dan keberlanjutan reproduksi harus dibuktikan melalui kajian ilmiah yang mendalam,” paparnya. Keempat, relokasi jangan sampai menjadi jalan pintas untuk menghindari tanggung jawab negara melindungi habitat asli. Jika terdapat ancaman bencana alam maupun kerusakan ekosistem, pemerintah harus memperkuat mitigasi bencana, pengamanan kawasan, dan pemulihan lingkungan Ujung Kulon.

Jazuli juga mengingatkan bahwa ancaman bencana, seperti tsunami dan aktivitas vulkanik, memang harus diantisipasi secara serius. Namun, hal tersebut tidak boleh serta-merta dijadikan pembenaran untuk memindahkan Badak Jawa tanpa kajian risiko yang transparan, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Jangan sampai kita sibuk memindahkan badaknya, tetapi abai menyelesaikan persoalan perlindungan habitatnya. Negara harus hadir memastikan Ujung Kulon tetap menjadi rumah yang aman bagi badak jawa. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan justru menimbulkan ancaman baru," ujarnya.

Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, PB Mathla’ul Anwar memandang bahwa menjaga kelestarian alam merupakan amanah keagamaan dan kebangsaan. Menurut Jazuli, manusia ialah khalifah di muka bumi yang berkewajiban menjaga keseimbangan kehidupan, bukan mengambil keputusan yang berpotensi merusak keberlanjutan ekosistem. "Badak jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan amanah bagi generasi mendatang. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa mengenal badak jawa melalui foto dan buku sejarah karena kegagalan menjaga habitatnya hari ini. Sikap kami jelas: selamatkan badak jawa, lindungi Ujung Kulon, dan jangan gegabah melakukan relokasi,” kata Jazuli. (boy/jpnn)