Jazuli: RUU BPIP Momentum Revitalisasi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa di Tengah Turbulensi Dunia
jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mempertegas dukungan sekaligus komitmen kuat terhadap penguatan ideologi Pancasila melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai inisiatif DPR.
Koordinator Badan Legislasi Fraksi PKS DPR RI Dr. Jazuli Juwaini menyatakan hal itu menyikapi pengesahan RUU BPIP sebagai usul inisiatif DPR pada Sidang Paripurna, Senin (8/12).
Pancasila sebagai Kompas dan Identitas di Tengah Turbulensi Dunia
Jazuli Juwaini menekankan bahwa penguatan Pancasila bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi merupakan urgensi kebangsaan yang harus dijawab negara di tengah situasi dunia yang makin tidak menentu.
Menurut Jazuli, saat ini masyarakat hidup pada era turbulensi global.
Secara internal, kata dia, derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang masif menyebabkan nilai-nilai kebangsaan tergerus.
"Identitas bangsa terancam oleh penetrasi budaya instan dominan yang tidak selaras dengan kepribadian Indonesia,” kata Jazuli.
Dia melanjutkan bahwa secara eksternal dunia terus diwarnai ketidakadilan, kekacauan, dan tragedi kemanusiaan.
Jazuli Juwaini PKS menegaskan RUU BPIP momentum revitalisasi Pancasila sebagai ideologi bangsa di tengah turbulensi dunia.
