Jazz Goes To Campus Hadirkan The City Series, Perpaduan Talkshow dan Konser di TIM

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang perjalanan 50 tahun, Jazz Goes To Campus (JGTC) menghadirkan format baru bertajuk The City Series, sebuah perhelatan musik dan edukasi yang menggabungkan ruang diskusi dan pertunjukan dalam satu pengalaman yang utuh.

Diselenggarakan pada 25 April 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki Jakarta, acara tersebut bakal dibuka dengan sesi talkshow pada pukul 18.30 - 19.30 WIB, dilanjutkan dengan konser utama Jazz Goes To Campus The City Series yang menghadirkan deretan musisi dan arrangers ternama Indonesia.

Jazz Goes To Campus The City Series tidak hanya menyuguhkan musik sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ruang dialog lintas generasi. Konsep tersebut dirancang untuk menghadirkan jazz yang lebih inklusif, kontekstual, dan dekat dengan dinamika kota serta generasi muda.

Talkshow menjadi pembuka yang memperkaya perspektif audiens sebelum menikmati pertunjukan musik, menjadikan pengalaman yang tidak hanya artistik, tetapi juga reflektif.

Sesi talkshow akan mengangkat tema: 'Pencapaian Menjelang 50 Tahun JGTC serta Harapan ke Depan', menampilkan narasumber lintas generasi dan latar belakang.

Antara lain, Rano Karno, Candra Darusman Chico Hindarto, Sri Harnurga, Agus S. Basuni, dan lainnya.

Dipandu oleh Kepra Prasetyo, diskusi tersebut akan membahas perjalanan JGTC dari masa ke masa, dinamika dan skeptisisme terhadap musik jazz, asimilasi jazz dengan identitas lokal, termasuk unsur Betawi.

Talkshow juga menjadi bagian dari momentum menyambut: 50 Tahun Jazz Goes To Campus (2027) dan 500 tahun Kota Jakarta.