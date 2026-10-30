JBL Mulai Operasikan Truk Listrik untuk Distribusi Buah di Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (JBL), mulai mengoperasikan buah segar menggunakan truk listrik JAC UrbanMover N90EV di Makassar, Sulawesi Selatan.

Truk itu digunakan untuk mendukung opersional PT Sewu Segar Nusantara (SSN), perusahaan yang memasarkan buat dengan merek sunpride.

Inisiatif itu menjadi langkah nyata perusahaan dalam mengembangkan layanan logistik dengan konsep green logistics di Indonesia.

Pemberangkatan perdana itu menandai pemanfaatan kendaraan listrik dalam kegiatan distribusi produk segar oleh JBL.

CEO PT Jasa Berdikari Logistics Tbk James Budiarto mengungkapkan pengunaan kendaraan komersial tanpa emisi itu sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan logistik yang inovatif, adaptif, dan ramah lingkungan.

“Implementasi truk listrik dalam distribusi buah segar merupakan bagian dari komitmen JBL untuk menghadirkan solusi logistik yang semakin efisien dan berkelanjutan. Bersama SSN, kami ingin menunjukkan bahwa inovasi teknologi dan kebutuhan operasional pelanggan dapat berjalan seiring dengan upaya mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan transportasi logistik,” ujar James dalam siaran persnya, Jumat (30/10).

Truk listrik JAC UrbanMover N90EV akan digunakan untuk mendukung distribusi produk buah segar di area Makassar dan sekitarnya.

Penggunaan kendaraan listrik itu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon dalam aktivitas transportasi logistik.