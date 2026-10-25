JBS Hadirkan Inovasi Pintu Baja dan Interior di HOMEDEC 2026

jpnn.com, BSD CITY - PT JBS Perkasa Group menghadirkan produk pintu baja, kunci digital, hingga panel dinding dekoratif melalui dua mereknya, Fortress dan Mevvah dalam pameran HOMEDEC 2026 di ICE BSD City, Tangerang, pada 22–25 Oktober 2026.

Keikutsertaan kedua merek tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas pasar produk bahan bangunan dan dekorasi interior, seiring kebutuhan masyarakat terhadap material hunian yang mengutamakan keamanan, fungsi, dan estetika.

Dalam pameran tersebut, Fortress memperkenalkan berbagai pilihan pintu baja dengan desain modern, termasuk motif kayu yang dapat disesuaikan dengan konsep hunian.

"Pintu baja ini memiliki sejumlah keunggulan, antara lain tahan rayap, antikarat, serta dilengkapi sistem penguncian multipoint untuk meningkatkan keamanan rumah," kata Founder & Chief Executive Officer (CEO) JBS Perkasa Joni Effendi, Minggu (25/10).

Selain pintu baja, Fortress menghadirkan teknologi smart lock atau kunci digital sebagai alternatif sistem penguncian konvensional. Teknologi ini ditawarkan untuk memberikan kemudahan akses sekaligus mendukung kebutuhan keamanan hunian modern.

Sementara itu, Mevvah memperkenalkan produk panel dinding berbahan polivinil klorida (PVC) dengan pilihan motif marmer dan beralur.

Panel dinding tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan dekorasi interior, mulai dari latar belakang televisi, ruang keluarga, kamar tidur, hingga ruang komersial.

Menurut perusahaan, material yang digunakan memiliki ketahanan terhadap rayap dan kelembapan. Penggunaannya juga ditujukan sebagai alternatif memperbarui tampilan ruangan tanpa harus melakukan renovasi besar.