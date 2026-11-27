jpnn.com - JAKARTA - IndoBuildTech Expo Part 2 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, pada 25-29 November 2026 menjadi kesempatan bagi produsen untuk memaparkan inovasinya.

Hal ini sekaligus upaya untuk menarik minat para konsumen menjelang akhir tahun. Itu tampak dari yang dilakukan PT Jaya Bersama Saputra Perkasa (JBS Perkasa) yang menghadirkan sejumlah inovasi produk, yaitu Fortress Pintu Baja, Fortress Smart Lock, dan Mevvah Wall Panel.

Produk tersebut menawarkan solusi hunian terintegrasi yang mengedepankan keamanan, teknologi pintar, serta estetika interior.

"Ketiga produk tersebut dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang aman, nyaman, modern, dan estetis," kata Founder & Chief Executive Officer (CEO) JBS Perkasa Joni Effendi dalam keterangannya, Jumat (27/11).

Dia menyebutkan pintu berbahan baja yang dihadirkan lengkap dengan beragam pilihan motif kayu, warna. Di sisi lain, desainnya dapat disesuaikan dengan berbagai konsep hunian.

"Selain tahan rayap, pintu baja Fortress pada tipe tertentu dilengkapi sistem penguncian multipoint untuk meningkatkan keamanan hunian," ujar Joni Effendi.

Produk tersebut menyasar berbagai segmen, mulai dari rumah ekonomis, hunian minimalis, residensial premium, hingga bangunan komersial.

Untuk melengkapi sistem keamanan hunian, Fortress juga menghadirkan Smart Lock dengan berbagai fitur penguncian digital.