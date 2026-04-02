Jean Mota Tak Ragu Pilih Persija Jakarta, Ini Alasannya, Jakmania Perlu Tahu!

jpnn.com - Jean Mota membagikan cerita di balik keputusannya melanjutkan karier bersama Persija Jakarta pada musim BRI Super League 2025/26.

Gelandang asal Brasil itu mengaku memiliki alasan kuat hingga akhirnya memilih berlabuh di ibu kota.

Menurut Mota, Persija merupakan klub besar dengan visi jelas untuk meraih prestasi.

Pemain berusia 32 tahun itu melihat kesempatan bergabung dengan Macan Kemayoran sebagai momen penting untuk menghidupkan kembali performa terbaiknya.

"Persija adalah klub besar dengan ambisi besar. Saya merasa ini tempat yang tepat untuk melanjutkan karier sekaligus mengembalikan kepercayaan diri saya," jelasnya.

Mota juga menilai kesempatan bersaing dalam perebutan gelar menjadi daya tarik utama.

Baginya, bermain untuk tim yang selalu menargetkan juara adalah tantangan yang memberikan motivasi tersendiri.

"Bisa bermain di klub yang selalu membidik gelar juara adalah hal yang membuat saya sangat antusias.