Jean-Paul van Gastel Pasang Target Aman, PSIM Waspadai Ancaman Klub-Klub Sultan

jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean-Paul van Gastel, memilih meredam ekspektasi tinggi jelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Alih-alih berbicara soal papan atas, juru taktik asal Belanda itu menegaskan prioritas utamanya adalah memastikan Laskar Mataram tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Van Gastel menilai persaingan musim ini bakal jauh lebih berat dibandingkan musim lalu.

Menurutnya, kekuatan sejumlah tim meningkat drastis, terutama klub-klub promosi yang datang dengan dukungan finansial besar sehingga mampu membangun skuad yang lebih kompetitif.

"Target pertama kami adalah tidak terdegradasi. Setelah itu baru kami bisa berbicara mengenai target yang lebih tinggi. Yang terpenting sekarang adalah mengumpulkan poin sebanyak mungkin sejak awal musim," ujar Van Gastel.

Mantan pelatih NAC Breda tersebut menegaskan ambisi memperbaiki posisi klasemen memang ada, tetapi hal itu baru bisa diwujudkan jika PSIM mampu melewati target utama lebih dulu.

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Ia meminta seluruh tim fokus menghadapi setiap pertandingan tanpa terbebani target yang terlalu tinggi.

Van Gastel secara khusus menyoroti kekuatan tiga tim promosi, yakni PSS Sleman, Garudayaksa FC, dan Adhyaksa FC.