Jebolan Chelsea Tebar Teror, Target Tailan di FIFA ASEAN Cup Bikin Rival Waswas
jpnn.com - Sinyal bahaya datang dari Tailan menjelang bergulirnya FIFA ASEAN Cup 2026. Penyerang lulusan akademi Chelsea Jude Soonsup-Bell membidik gelar juara bersama Gajah Perang.
Ambisi tersebut menunjukkan keseriusan Tailan menghadapi turnamen perdana ini. Soonsup-Bell menegaskan dirinya siap memberikan kemampuan terbaik untuk membantu Tailan membawa pulang trofi.
"Target utama Tailan di ASEAN Cup tentu saja menjadi juara. Saya akan melakukan apa pun yang memungkinkan untuk membantu tim meraih gelar tersebut," ujar Soonsup-Bell dikutip dari situs FIFA.
Tailan akan menghadapi persaingan di Grup B Divisi 1 bersama Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Indonesia pada 24 September hingga 5 Oktober 2026, termasuk di Stadion Si Jalak Harupat.
Soonsup-Bell menyadari Tailan harus menghadapi lawan-lawan yang tidak bisa diremehkan. Namun, kondisi tersebut tidak mengubah target mereka.
Pemain berusia 22 tahun itu tetap optimistis sebelum kompetisi dimulai. Tailan ingin menunjukkan kemampuan mereka untuk bersaing menjadi yang terbaik pada edisi perdana FIFA ASEAN Cup.
Selain membicarakan target Tailan, Soonsup-Bell turut menyoroti perkembangan sepak bola Asia Tenggara.
Menurutnya, kualitas sepak bola kawasan ASEAN terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya terlihat dari perkembangan sejumlah negara Asia Tenggara dalam Peringkat Dunia FIFA.
Striker Timnas Thailand Soonsup-Bell menegaskan target timnya di FIFA ASEAN Cup 2026. Dia ingin membawa Thailand juara.
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