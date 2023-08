Jebung Ungkap Inspirasi di Balik Mini Album Metro

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Jessica Sabar Bungauli Silaban alias Jebung akhirnya kembali meluncurkan karya terbaru.

Penyanyi yang berada di bawah naungan Acuan Entertainment itu baru saja merilis mini album berjudul 'Metro' dengan lagu unggulan 'Ibu'.

Mini Album tersebut diisi dengan 5 lagu lainnya, yakni Hua!, Running Free, I’m Me, These Bitches (Want More) dan Jakarta.

Baca Juga: Burgerkill dan Erwin Gutawa Orchestra Berkolaborasi di Forestra 2023

Jebung mengatakan album Metro memadukan beberapa genre, mulai dari hip-hop, house, RnB, dan sebagainya.

Menurutnya, musik dan lirik dalam album tersebut terinspirasi dari sederet artis papan atas di era 2000-an.

"Artis-artis seperti Destiny's Child, Hikaru Utada, BoA, Dewi Sandra, Agnes Monica, FLO, dan PinkPantheress," kata Jebung saat ditemui awak media di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (9/8).

Baca Juga: Kuburan Mencoba Berbeda dalam Album Jass Friend

Dalam album mini Metro, Jebung menceritakan pengalaman hidup seseorang di sebuah kota metropolitan.

Dia menggambarkan pengalaman pribadi dan kisah teman-temannya yang hidup di kota besar.