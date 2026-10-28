JEC Eye Hospitals Gelar Pemeriksaan Mata Gratis & Edukasi dalam Semangat World Sight Day

jpnn.com, JAKARTA - JEC Eye Hospitals and Clinics berkolaborasi dengan Parent Teacher Association (PTA) Secondary Syafana Islamic School menggelar bakti sosial pemeriksaan mata gratis di Syafana Islamic School Secondary Campus, Lengkong Kulon, Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Kegiatan dengan tema “Melihat Lebih Jelas, Berbagi Lebih Luas” itu menargetkan 250 hingga 300 peserta yang mencakup tenaga pendidik, staf sekolah, masyarakat dhuafa sekitar, serta anak didik Atta’awun Educare Kampus Lengkong.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Seksi Sosial PTA Secondary Syafana Islamic School ini merupakan kelanjutan dari semangat peringatan World Sight Day 2026 yang mengusung kampanye global “Love Your Eyes”.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan layanan skrining mata melalui teknologi EyeCheck, edukasi kesehatan penglihatan mengenai penggunaan gawai secara bijak dan pentingnya deteksi dini, hingga distribusi bantuan kacamata gratis.

Senior Direktur Pengembangan dan Pendidikan JEC Eye Hospitals and Clinics Tjahjono D. Gondhowiarjo menegaskan kelainan refraksi seperti mata minus, plus, dan silinder kerap tidak disadari sejak dini, padahal berdampak langsung pada kenyamanan belajar dan produktivitas sehari-hari.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI pada 2025, sekitar 17 persen dari 55 juta penduduk berusia di atas tujuh tahun yang menjalani skrining tercatat mengalami gangguan penglihatan.

“Karena itu, pemeriksaan mata secara berkala penting untuk mengenali gangguan penglihatan sedini mungkin agar dapat ditangani secara tepat. Pemeriksaan dapat diulang setiap enam bulan hingga satu tahun, sesuai kondisi mata dan anjuran dokter,” ujar Prof. Tjahjono melalui keterangan persnya Rabu (28/10).

Dia juga mengapresiasi kolaborasi dengan Syafana Islamic School dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan mata berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan.