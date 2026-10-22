Jeep Renegade Generasi Terbaru Bersiap Terlahir Kembali, Ini Bocorannya

jpnn.com - Kabar dihentikannya produksi Jeep Renegade di Eropa sempat bikin banyak pecintanya garuk-garuk kepala.

SUV mungil bertampang gagah ini seolah menghilang begitu saja dari lini produksi.

Namun tenang, Jeep ternyata tidak benar-benar melupakan si kecil yang tangguh ini.

Generasi kedua Renegade dipastikan sedang dalam penggarapan. Hanya saja, kamu harus ekstra sabar. Mobil ini baru dijadwalkan menyapa publik pada 2030 mendatang.

Langkah itu diambil bukan tanpa alasan. Sejak pertama kali mengaspal di Eropa pada 2014, Renegade sudah membuktikan taringnya dengan mengemas penjualan lebih dari 610.000 unit selama 11 tahun.

Angka yang cukup manis untuk membuat Jeep percaya diri meracik resep barunya.

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Generasi anyar ini bakal berdiri di atas platform modular terbaru Stellantis, STLA One.

Penggunaan arsitektur ini bikin Renegade makin fleksibel. Jeep bisa leluasa menanamkan mesin pembakaran internal (ICE), hibrida, hingga penggerak listrik murni (BEV).