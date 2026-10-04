Jeep Rilis Warna Terbaru Wrangler Rubicon 4-Door, Terbatas!
jpnn.com, JAKARTA - Jeep Indonesia kembali menghadirkan warna terbaru untuk Wrangler Rubicon 4-Door di pasar Indonesia.
COO Jeep Indonesia Ario Soerjo menyampaikan warna terbaru itu adalah Goldilocks.
Dia mengatakan kehadiran Goldilocks di Indonesia menjadi cara perusahaan dalam menghadirkan ekspresi baru dari Wrangler tanpa menghilangkan DNA yang telah menjadikannya ikonik selama bertahun-tahun.
“Kami ingin memberikan pilihan baru untuk mengekspresikan karakter melalui Wrangler, sekaligus tetap menikmati kapabilitas dan karakter autentik Jeep,” kata Ario Soerjo dalam keterangan resminya, Minggu.
Ario menyebut Goldilocks mengambil inspirasi dari fenomena golden hour, ketika cahaya matahari menghasilkan nuansa keemasan yang berubah mengikuti kondisi pencahayaan.
Dalam kondisi terang, warna tersebut terlihat lebih cerah dengan kilau emas, sedangkan pencahayaan berbeda membuatnya tampak lebih pekat dengan sentuhan warna hangat.
Perubahan karakter warna tersebut menjadi pembeda visual pada Wrangler dari berbagai sudut pandang, tanpa mengubah desain maupun karakter utama SUV tersebut.
Jeep menyebut Goldilocks sebagai interpretasi baru terhadap Wrangler yang selama lebih dari delapan dekade, dikenal dengan karakter tangguh dan kemampuan untuk melintasi berbagai medan.
COO Jeep Indonesia Ario Soerjo menyampaikan warna terbaru itu dengan edisi terbatas.
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