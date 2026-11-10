Jeep Wrangler 85th Anniversary Hadir di Indonesia, Harga Rp2,4 Miliar dan Terbatas

jpnn.com, JAKARTA - Lapan puluh lima tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah nama. Dari jalur berlumpur medan perang hingga membelah belantara kota, Jeep bukan lagi sekadar kendaraan.

Ia jadi simbol kebebasan, tempat bagi mereka yang selalu penasaran dengan apa yang ada di balik ujung jalan.

Kini, warisan panjang itu menyapa penggemarnya di tanah air. PT Indomobil National Distributor memboyong Jeep Wrangler 85th Anniversary Edition ke Indonesia.

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Sebuah kado ulang tahun yang tak hanya merayakan sejarah, tetapi juga merayakan jiwa petualang para pemiliknya.

"Sepanjang 2026, ada 12 edisi spesial yang lahir secara global, dan Indonesia berkesempatan memboyong dua di antaranya," ujar COO Jeep Indonesia Ario Soerjo, dalam keterangannya, Selasa (10/11).

Meski dibangun di atas ketangguhan Jeep Wrangler Rubicon yang sudah legendaris, edisi 85 tahun punya sentuhan emosional.

Masuk ke dalam kabinnya, nuansa nostalgia langsung terasa lewat aksen Tartan Seat Inserts—motif kotak-kotak hangat berkelir beige, hitam, dan cokelat.

Motif serupa menyelimuti dasbor, dipadu jahitan kontras warna cokelat yang manis.