Jeep Wrangler Bersolek, Unit Terbatas

jpnn.com, JAKARTA - Sentuhan pendar keemasan matahari menjadi inspirasi yang ditangkap Jeep lewat warna terbaru Wrangler: Goldilocks.

Tak butuh waktu lama sejak debut globalnya, warna spesial itu akhirnya resmi mendarat di tanah air.

PT. Indomobil National Distributor memboyongnya langsung lewat sosok gagah Jeep Wrangler Rubicon 4-Door yang dipamerkan di Jakarta.

Menyaksikan langsung cat Goldilocks di bawah pendar lampu pameran punya daya tarik tersendiri.

Karakter warnanya hidup—bisa memancarkan kilau emas cerah saat terpapar cahaya terang, lalu berubah menjadi nuansa keemasan yang lebih dalam dan hangat saat kondisi redup.

Seperti namanya yang mengacu pada prinsip "pas", warna ini memberi dimensi visual baru yang elegan tanpa melunturkan kesan tangguh khas SUV legendaris tersebut.

COO Jeep Indonesia, Ario Soerjo, menyebut kehadiran warna tersebut sebagai cara Jeep memberi ruang ekspresi baru bagi para pencinta petualangan.

Karakter klasik Wrangler yang identik dengan kebebasan tetap terjaga, tetapi kini dikemas dengan aura yang lebih eksklusif dan ekspresif.